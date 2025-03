Damian Lillard, astro da NBA, é diagnosticado com trombose na panturrilha

? Milwaukee Bucks (@Bucks) March 25, 2025

Jon Horst, gerente geral da franquia, afirmou que o armador está se medicando com anticoagulantes e que será avaliado semanalmente.

"A saúde de Damian é nossa prioridade número um. Vamos apoiá-lo enquanto ele passa por esse processo semanal com critérios rigorosos para assegurar que seu retorno seja seguro. Os médicos indicaram que sua condição tem uma chance muito pequena de ocorrer novamente. Estamos gratos por isso ter sido identificado e tratado rapidamente, o que ajuda na recuperação."

Além de Lillard, Victor Wembanyama é outra estrela da liga que foi diagnosticada com trombose nesta temporada. O pivô dos Spurs também recebeu o mesmo diagnóstico após retornar do All-Star Game, mas no seu caso, a doença está localizada no ombro direito.

A trombose venosa profunda é a formação de um coágulo sanguíneo em veias profundas, que obstrui o fluxo de sangue. O tratamento envolve o uso de anticoagulantes.

Nesta temporada, Lillard soma médias de 24.9 pontos por jogo, 4.7 rebotes e 7.1 assistências. O armador foi nomeado All-Star nesta temporada.