Cruzeiro e Atlético-MG lamentam a morte de Fuad Noman, prefeito de BH

A cidade de Belo Horizonte amargou nesta quarta-feira a morte de Fuad Noman, prefeito do município desde 2022. O político faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória, aos 77 anos. Atlético-MG e Cruzeiro, principais clubes da capital mineira, lamentaram a notícia.

O Galo destacou que Fuad Noman era torcedor do clube. "O Atlético lamenta o falecimento do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, nesta quarta-feira, aos 77 anos. Economista e escritor, Fuad era torcedor fervoroso do Galo e Conselheiro Grande-Benemérito do clube. Como chefe do executivo municipal, participou de importantes decisões para a inauguração da Arena MRV. Prestamos solidariedade à família e aos amigos", descreveu o clube nas redes sociais.