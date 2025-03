Corinthians x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações da final do Paulista

Para esta partida, o técnico Ramón Díaz tem a expectativa de poder mandar a campo um time com força máxima. O atacante Yuri Alberto e o meia Rodrigo Garro, que sofreram com desconfortos no ombro e no joelho, respectivamente, têm treinado normalmente e não são problemas. O argentino ainda pode contar com o meia Igor Coronado, que está em transição física após sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

Pelo lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira deve ter o retorno do meio-campista Mauricio, que se recuperou de cirurgia no ombro direito e treinou com o elenco durante o período de 11 dias entre as finais do Estadual. O treinador também deve ter à disposição o quinteto que esteve servindo as respectivas seleções durante a data Fifa: Estêvão, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez, Richard Ríos e Weverton.

O zagueiro Gustavo Gómez (lesão no joelho direito) e o lateral direito Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda) seguem como baixas. Assim, Micael deve seguir como titular na zaga, enquanto Mayke deve assumir o setor direito. Ainda, estão sob tratamento do Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e Paulinho (cirurgia na perna direita).