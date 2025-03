Corinthians esbarra na defesa do Cuiabá e fica no empate sem gols pelo Brasileiro sub-20

Fim de jogo na Fazendinha.

Pela 3ª rodada do Brasileirão Sub-20, os #FilhosDoTerrão ficaram no empate com o Cuiabá.

Corinthians 0 ? 0 Cuiabá#CorinthiansNaBase#VaiCorinthians pic.twitter.com/umJVVXjZRm

? Corinthians (@Corinthians) March 26, 2025

O time sub-20 do Corinthians volta a campo no dia 1º de abril, na próxima terça-feira. Os Filhos do Terrão encaram o Botafogo, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Brasileirão da categoria. A bola rola a partir das 18h (de Brasília).