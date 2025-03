Com Pedro, Flamengo publica lista dos 50 atletas inscritos para a Libertadores; veja

O Flamengo revelou, nesta quarta-feira, os jogadores que representarão o clube na Libertadores 2025. O atacante Pedro e o lateral-esquerdo Viña são dois dos 50 nomes presentes na lista. Ambos os atletas ainda não entraram em campo este ano por estarem se recuperando de graves lesões.

Depois de cair nas quartas de final na edição passada para o Peñarol, a equipe carioca busca a redenção e a conquista da quarta taça do torneio intercontinental.

Em 2025, o Flamengo está no grupo C, que também conta com LDU, do Equador, Central Córdoba, da Argentina, e Deportivo Táchira, da Venezuela. Os dois primeiros de cada chave avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão aos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana.