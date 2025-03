Com nova lesão, Danilo desfalcará Flamengo nas estreias do Brasileirão e da Libertadores

O Flamengo divulgou que Danilo lesionou, novamente, o músculo posterior da coxa direita. Com a contusão, o defensor será baixa para o Rubro-Negro nas estreias do Brasileirão e da Libertadores.

O clube informou por meio de nota que o jogador sentiu dores na coxa direita em atividade na última terça-feira. Após exame de imagem, realizado na manhã desta quarta, foi confirmada uma nova lesão no local. Os cariocas ainda informaram que o atleta iniciou o tratamento com a fisioterapia e que não terá condições de jogo para as estreias do time.