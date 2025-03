COB forma mais uma turma de seu programa de transição de carreira

Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) formou mais uma turma em seu Programa de Carreira do Atleta - Núcleo de Transição de Carreira (PCA Transição). A cerimônia foi realizada no Centro de Treinamento do Time Brasil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No 12º ano da iniciativa, foram 11 formandos, entre eles os medalhistas olímpicos Erlon Santos, prata na canoagem na Rio 2016, e Rosangela Santos, bronze no atletismo em Pequim 2008.

Ao todo, 146 atletas passaram pelo PCA desde 2012 (incluindo os formandos de 2024/2025). A lista inclui a bicampeã olímpica de vôlei Fabi Alvim, a campeã olímpica no judô Sarah Menezes, os medalhistas de prata André Domingos, do atletismo, Ágatha e Bárbara Seixas, do vôlei de praia, a estrela da ginástica Daiane dos Santos, e o icônico mesatenista Hugo Hoyama.

O diretor geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico e mundial de vôlei de praia, foi quem entregou os diplomas aos que concluíram mais uma etapa importante em suas carreiras.