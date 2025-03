Chapecoense anuncia retorno do zagueiro João Paulo por empréstimo

Nesta quarta-feira, a Chapecoense anunciou a contratação por empréstimo, junto a Ferroviária-SP, do zagueiro João Paulo, de 27 anos. O atleta, que disputou a temporada 2024 com o clube catarinense, assinou vínculo até o fim do ano, com opção de renovação por mais um.

Na temporada passada, João Paulo entrou em campo 21 vezes, sendo cinco pelo Campeonato Catarinense e o restante pelo Campeonato Brasileiro. O único gol marcado foi em partida contra a Ponte Preta.

Na carreira, o defensor também já defendeu Grêmio Anápolis, Boavista-POR, Paulista, Fortaleza, São José, Náutico e Inter de Limeira.