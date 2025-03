Corinthians: Carrillo admite cansaço, mas evita desculpas: 'Ganhar de qualquer jeito'

Os convocados para a última data Fifa se reapresentaram nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, juntando-se à preparação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O meio-campista André Carrillo, que estava servindo a seleção do Peru nas Eliminatórias admite o cansaço físico, mas evita desculpas.

O jogador projetou a decisão estadual e pede um Timão agressivo em Itaquera, apesar da vantagem de 1 a 0 construída no jogo da ida da final.

"Cheguei hoje (de viagem), um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados (na vantagem). Temos que jogar sério. Não temos que pensar no que aconteceu no primeiro jogo, temos que pensar no segundo. A partida começa 0 a 0. Sabemos que somos muito fortes com a nossa torcida. Vai ser um dia especial e bonito. Se Deus quiser, vamos festejar depois do jogo", afirmou o peruano.