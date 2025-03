Bahia vence Ceará e garante classificação antecipada às quartas da Copa do Nordeste

Os gols

O placar foi aberto aos 29 minutos, com Luciano Rodríguez. O atleta desviou o cruzamento de Gilberto para o fundo das redes.

Com apenas 11 segundos da etapa final, foi a vez de Erick Luis anotar o dele. O jogador do Bahia dominou o passe de Kayky, avançou com a bola e finalizou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Bruno Ferreira.

Erick apareceu novamente para fazer o seu segundo no jogo, desta vez após pegar o rebote do goleiro adversário, aos 19 minutos.

O Ceará diminuiu o prejuízo dois minutos depois, com Fernandinho. O goleiro do Bahia saiu do gol para interceptar o cruzamento de Rômulo, mas errou o tempo de bola. Assim, ela sobrou livre para o jogador empurrar.

Antonio Galeano foi quem anotou o segundo do Vozão. Aos 38, ele desviou a cobrança de escanteio para as redes.