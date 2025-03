Atlético-MG confirma nova lesão de Palacios

? DM Informa:

Formado nas categorias de base do Atlético Nacional, da Colômbia, Brahian Palacios chegou ao Atlético-MG no início de 2024. Contratado por 3 milhões de dólares (R$ 17,2 milhões de reais na cotação atual), o jogador tem vínculo com o clube brasileiro até 2027.

Na sua primeira temporada, Palacios participou de 26 jogos, com dois gols e quatro assistências. No entanto, não conseguiu se consolidar no time titular. Já em 2025, participou de apenas três jogos no Estadual e em dois amistosos na pré-temporada nos Estados Unidos.

Mesmo sem divulgação do tempo de recuperação, o atleta deverá perder a partida contra o Grêmio, neste sábado. Fora de casa, o Atlético-MG vai estrear no Campeonato Brasileiro Série A, às 18h30 (de Brasília).