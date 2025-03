Após repensar aposentadoria e conquistar Caixinha no Santos, Gil vai para 12º Brasileirão da carreira

Pela 12ª vez na carreira, Gil vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro é uma das peças-chave do atual elenco do Santos, mas chegou a ficar perto de não participar do torneio em 2025.

Isso porque o experiente defensor pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título.

Em meio a este cenário, Gil decidiu ficar e acertou a renovação contratual com o Alvinegro Praiano. O novo vínculo é válido até o último dia de 2025.