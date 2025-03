Alphonso Davies sofre ruptura de ligamento e desfalca o Bayern de Munique no restante da temporada

Alphonso Davies has suffered an ACL tear.

Get well soon, Phonzy! We are all with you! ??

? https://t.co/ZM2SZfWqRY pic.twitter.com/wGUafP5G8a

? FC Bayern (@FCBayernEN) March 26, 2025

Além disso, Dayot Upamecano foi diagnosticado com um problema no joelho esquerdo e vai perder várias semanas, segundo o Bayern de Munique. O zagueiro de 26 anos disputou dois jogos pela seleção francesa nesta data-Fifa. No último domingo, foi titular na classificação da França sobre a Croácia, nos pênaltis, à semifinal da Liga das Nações. Inclusive, foi ele que converteu a penalidade decisiva.