Zagueiro do São Paulo, Sabino pode enfrentar ex-clube pela primeira vez

O zagueiro Sabino, do São Paulo, pode jogar contra seu ex-clube pela primeira vez após sua saída. O Tricolor enfrenta no sábado o Sport, time pelo qual o jogador defendeu por três temporadas.

O defensor foi jogador do Leão da Ilha entre os anos de 2021 e 2023. Com a camisa do Sport, Sabino disputou 145 partidas e anotou sete gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Pernambucano, em 2023.

Após a passagem pelo Sport, o zagueiro ficou sem clube, mas logo depois assinou com o São Paulo. Inicialmente, o jogador firmou vínculo de apenas três meses com o Tricolor. No entanto, ele ganhou espaço e teve seu contrato ampliado até o final de 2026.