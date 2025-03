Utah Jazz x Memphis Grizzlies: veja horário e onde assistir pela NBA

Estatísticas dos jogadores na NBA

Memphis (43-28) está na sequência de cinco partidas seguidas fora de casa mas perdeu três em sequência. A equipe entra em quadra com dois jogos na frente do Golden State Warriors e três do LA Clippers. Ja Morant é ausência mais uma vez por conta de lesão.

Utah (16-56), por sua vez, tem a pior campanha da conferência. Na última vez que entrou em quadra, o time recebeu o líder do Leste, Cleveland Cavaliers, mas acabou sendo derrotado 120 x 91, no domingo (23).

Classificação da NBA

Conferência Oeste