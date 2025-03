Uruguai empata com a Bolívia e amarga 3º jogo consecutivo sem vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas

? ????? ??? ???????@laverde_fbf 0-0 @Uruguay

? Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA 26??

? https://t.co/qVMBrYJR1J#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/RvsZ6WNHhf

? Selección Uruguaya (@Uruguay) March 25, 2025

Do outro lado, a Bolívia manteve-se na sétima colocação, com 14 unidades. A seleção se encontra, atualmente, na vaga que permite acesso à repescagem para a Copa do Mundo de 2026. A Venezuela (8º), caso vença o Peru, assume a colocação dos bolivianos.

O próximo duelo do Uruguaio, válido pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, acontece no dia 4 de junho, diante do Paraguai, fora de casa. Os horários e o estádio ainda não foram definidos. Da mesma maneira, a Bolívia tem como próximo desafio, no mesmo dia, a Venezuela, também como visitante.