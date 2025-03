Torcida do Corinthians reserva todos os ingressos para o Derby decisivo pela final do Paulista

A expectativa, assim, é de uma Neo Química Arena lotada e pulsante para empurrar o Corinthians ao título do Paulistão. Superintendente de marketing do Corinthians, Vinicius Manfredi já revelou que existem movimentações nos bastidores para que o estádio vire "um caldeirão".

"É um jogaço. Temos todo o cuidado de estar discutindo isso desde o dia seguinte do jogo da semifinal. Reuniões extensas com os patrocinadores, entendendo também as festas que as torcidas querem fazer no Setor Norte, etc. A ideia é fazer um ambiente 'caldeirão'. Eu lembro muito do jogo que a gente fez contra o Flamengo, no aniversário. Era um jogo bem delicado, e foi bem legal o que fizemos. Estamos tentando construir um ambiente tão forte quanto esse. De novo, é um jogo super importante, desafiador. Não podemos, em nenhum momento, promover qualquer coisa que possa servir para o outro lado utilizar como motivação. O nosso foco é falar sobre o Corinthians, falar sobre a atmosfera que a torcida faz dentro do estádio. Não posso dar spoilers, mas queremos ter alguns materiais para os torcedores poderem participar. A torcida está preparando algo legal lá no Leste, que vai ser inédito. O nosso hospício vai estar daquele jeito, é isso que eu posso prometer", declarou o profissional em entrevista ao Poropopod, podcast da Corinthians TV.

O Corinthians venceu o jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e chega para o Derby com a vantagem no placar. Desse modo, o Alvinegro paulista só precisa segurar o empate para encerrar um jejum de seis anos sem conquistar um título e, ainda, impedir o tetracampeonato do rival.