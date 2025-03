Torcida do Atlético-MG faz vigília para celebrar os 117 anos do clube

Com o intuito de comemorar os 117 anos de existência do Atlético-MG, a torcida do Galo se reuniu na antiga sede de Lourdes durante a madrugada desta terça-feira, em uma vigília muito emocionante e cheia de cantos.

A vigília é um ato tradicional da torcida atleticana, que se reune para aguardar a chegada do dia 25 de março todos os anos. Neste ano, a comemoração pôde ser acompanhada em tempo real pela GaloTv.