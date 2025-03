Tchê Tchê comenta desejo do título da Sul-Americana pelo Vasco

Após mais uma frustração no Campeonato Carioca, com a eliminação na semifinal diante do Flamengo, o Vasco prefere mirar o futuro. Por isso, o volante Tchê Tchê diz que é fundamental o elenco manter acesa a chama pela conquista de um título.

O alvo do meio-campista está em uma competição internacional. Tchê Tchê diz que o Vasco deve nutrir esperanças de conquista na Copa Sul-Americana.