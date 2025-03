Santos fecha Paulista com 50% de aproveitamento contra clubes da Série A do Brasileiro

Contra Corinthians e Palmeiras, porém, a história foi diferente. Na primeira fase, o Santos perdeu para o Verdão (2 a 1), na Vila Belmiro, e para o Timão (2 a 1), na Neo Química Arena. O Peixe voltou a ser derrotado para o time do Parque São Jorge na semifinal, quando viu os donos da casa vencerem, novamente, por 2 a 1, em Itaquera.

No total, em seis confrontos, o Santos marcou dez gols contra os rivais de Série A e foi vazado em oito oportunidades.

De volta à primeira divisão, o Santos se prepara para estrear no Campeonato Brasileiro no domingo (30), às 18h30 (de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), diante do Vasco da Gama.