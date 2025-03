Santos anuncia acordo com nova patrocinadora; veja detalhes

"Estamos extremamente entusiasmados com esta parceria com o Santos FC. Nosso objetivo é simplificar as transações financeiras, tornando-as mais acessíveis e seguras para todos. Acreditamos que nossas soluções inovadoras vão não apenas atender, mas superar as expectativas dos nossos clientes", comentou.

"O futebol tem a força de aproximar e conectar pessoas, a definição pelo Santos veio através de pesquisa de mercado, que apontou que o ingresso de Neymar mexeria com o mercado de futebol. Acreditamos que o clube elevará ainda mais seu reconhecimento e isto foi o suficiente para tomarmos essa decisão, e nos deixará muito orgulhosos, por fazermos parte deste novo momento, junto com milhões de torcedores", finalizou.

A estreia do novo patrocínio está marcada para a partida contra o Bahia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda não detalhou as informações do embate, que será na Vila Belmiro.

Antes de pensar no Tricolor Baiano, contudo, o Santo foca no Vasco. Os paulistas visitam os cariocas neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada do torneio.