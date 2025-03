Recordista em maratonas consecutivas, brasileiro atravessará a América correndo

O brasileiro Hugo Farias já tem o nome registrado no Guinness Book (livro dos recordes) por ter corrido diariamente os 42 quilômetros de uma maratona durante 366 dias consecutivos. Agora, o maratonista morador de Americana, no interior de São Paulo, prepara-se para encarar um novo desafio: ser a primeira pessoa a atravessar o continente americano correndo. São estimados cerca de 23 mil quilômetros do Alasca, nos EUA, até Ushuaia, na Argentina.

Hugo vai embarcar no começo de junho para Prudhoe Bay, no norte do Alasca. A partir daí, o brasileiro vai seguir viagem até Calgary, no Canadá. Ao entrar nos Estados Unidos, o destino é direto para Denver, de onde ele partirá para a Cidade do México, no México.

"No Alasca, minha preocupação são ursos, mas as rodovias e o trânsito são mais tranquilos. Nos Estados Unidos, a temperatura é o que enxergo como dificuldade. No México e na América Central, é a segurança", declarou Hugo, em entrevista à Gazeta Esportiva.