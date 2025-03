Raphinha passa em branco, e Brasil apanha da Argentina pelas Eliminatórias

As próximas rodadas das Eliminatórias estão marcadas para daqui a pouco mais de dois meses, em junho. O Brasil enfrenta o Equador, fora de casa, e depois recebe o Chile. A Argentina, por sua vez, mede forças com o lanterna Chile e com a Colômbia. As datas das partidas ainda não foram definidas.

O jogo

O Brasil pouco produziu nos primeiros instantes da partida e viu os argentinos abrirem o placar logo aos três minutos. Almada recebeu lançamento de De Paul e enfiou para Julián Álvarez, que passou no meio de Murillo e Arana e tocou na saída de Bento, colocando os donos da casa em vantagem.

Das arquibancadas, torcedores da Argentina já gritavam "olé" com menos de dez minutos. Desnorteada, a Seleção levou o segundo aos 12. Desta vez, após boa troca de passes, De Paul tocou para Molina, que conduziu pela direita, cruzou rasteiro e encontrou Enzo Fernández na segunda trave. Ele só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

O time de Dorival Júnior ficou 'na roda' e sequer levava perigo ao gol de Emiliano Martínez, mas conseguiu diminuir o placar aos 26 minutos. Matheus Cunha aproveitou o cochilo do zagueiro Cristian Romero, roubou a bola na entrada da área e chutou no cantinho, sem chances para Dibu.

O Brasil, porém, mal teve tempo de brigar pelo empate e acabou sofrendo mais um gol. Enzo Fernández ergueu a bola na área para Mac Allister, que se antecipou a Bento e finalizou por cima do goleiro para balançar as redes. O fim do primeiro tempo foi marcado por clima quente e discussões até mesmo na hora de descer para os vestiários.