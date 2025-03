Pedro Raul comenta saída do Corinthians e diz que não tinha "boa relação" com Ramón Díaz

Pedro Raul também falou sobre a forte concorrência no ataque do Corinthians. O atacante disputava posição com Yuri Alberto, artilheiro do Brasil no ano passado com 31 gols, e com Memphis Depay, um dos destaques do Alvinegro na reta final da temporada passada.

"Mas eu acredito que era muito mais uma questão de estilo de jogo da equipe, que encaixou. O Corinthians teve os dois melhores atacantes do país no ano passado, era difícil jogar. O Yuri (Alberto) fazendo gols todo jogo, artilheiro do país. Memphis, um atacante internacional. Então era difícil essa sequência. Quando eu tive a oportunidade de vir para cá (Ceará), fui falar com o Emiliano e ele me desejou muito sucesso, muitos gols, porque é um cara que gosta de mim, e eu gosto muito dele também. É legal ter essa reciprocidade entre treinador e atleta", comentou.