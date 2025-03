Palmeiras divulga informações da venda de ingressos para a estreia no Brasileiro contra o Botafogo

O jogo coloca frente a frente os dois últimos campeões do Brasileirão: o Botafogo, em 2024, e o Palmeiras, em 2023. Curiosamente, na última temporada, as duas equipes permaneceram nas duas primeiras colocações, com o Glorioso sagrando-se campeão com 79 pontos contra 73 do Alviverde.

Antes da estreia no Brasileirão, porém, o Palmeiras tem pela frente uma dura missão: a final do Campeonato Paulista. O Verdão, nesta quinta-feira, mede forças contra o Corinthians, às 21h35, na Neo Química Arena. Ao perder no Allianz por 1 a 0, o time de Abel Ferreira precisa de uma vitória para, ao menos, forçar a decisão às penalidades máximas.