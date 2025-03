Micael reconhece desafio diante do Corinthians, mas alerta: "nada é impossível para o Palmeiras"

Titular no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o zagueiro Micael parece estar adaptado no Palmeiras. O jogador, que chegou ao Verdão há pouco mais de um mês, esteve presente em todas as partidas do Alviverde no mata-mata do estadual. O atleta reconheceu a dificuldade que o time irá enfrentar diante do Corinthians, mas alertou que o Palmeiras pode reverter a vantagem.

"Foi importante ter tido essa pausa para dar uma respirada. Depois, já voltamos com tudo para nos prepararmos muito bem para a final. Será uma grande partida. Acredito que será um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe do Palmeiras", declarou Micael, em fala para o site oficial do clube.