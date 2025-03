Mano Menezes terá seis desfalques para estreia do Fluminense no Campeonato Brasileiro

Bom dia



Ainda sem entrar em campo em 2025, Paulo Henrique Ganso precisou passar por um procedimento no coração, após apresentar uma pequena miocardite durante os exames de pré-temporada. O meia retornou aos treinos do Fluminense no último sábado, mas ainda não vai ter condições de estar em campo diante do Fortaleza.

Também durante a disputa do Campeonato Carioca, Mano Menezes ainda perdeu os jovens Isaque e Riquelme, ambos com lesões de ligamento no joelho e que devem desfalcar o Tricolor por tempo indeterminado.