Justiça rejeita tentativa de Augusto Melo de impedir votação de impeachment

Segundo o acórdão, o qual a reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso, Augusto sustentou que "o pronunciamento colegiado foi proferido sem possibilitar a sustentação oral" e que "não foi concedido prazo para ofertar contraminuta ao agravo interno" a fim de "macular o resultado proferido".

Na oportunidade, logo após a reunião do dia 20 de janeiro, o mandatário disse que Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, não permitiu que ele e seus aliados se defendessem e chamou o líder do órgão fiscalizador de "ditador". A reunião para definir a admissibilidade do processo de impeachment teve 126 votos a favor e 114 contra.

No entanto, em decisão proferida na última quinta-feira, a 8ª Câmara de Direito Privado rejeitou por unanimidade, com votos dos desembargadores Clara Maria Araújo Xavier, Salles Rossi e Benedito Antônio Okuno, a contestação de Augusto Melo por acreditar que "inexiste vício, violação ou negativa de vigência de qualquer disposição legal".

O presidente do Corinthians, agora, aguarda o agendamento da reunião que poderá afastá-lo do poder. Ainda não há data prevista para um novo encontro no Conselho Deliberativo.

A reunião para decidir o futuro de Augusto, inicialmente, iria acontecer no dia 28 de novembro do ano passado. Porém, com a reunião prestes a começar naquela ocasião, Augusto Melo apresentou uma decisão liminar da Justiça que refletiu no adiamento do pleito. Posteriormente, a liminar foi derrubada, mas os eventos de final de ano, como Natal e Réveillon, fizeram o Conselho aguardar até o primeiro mês de 2025 para retomar o assunto, principalmente após as novidades reveladas sobre o caso VaideBet, graças aos depoimentos do proprietário e do diretor finaneiro da empresa à Polícia, além da entrevista concedida por Toninho Duettos, com exclusividade, à Gazeta Esportiva.

Caso a maioria simples no Conselho aprove o impeachment de Augusto, o presidente será afastado imediatamente do cargo, que será assumido de forma temporária por Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do clube.