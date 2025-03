Jornal aponta desejo do Real Madrid em fechar com Alexander Arnold, do Liverpool

Voting is now open for our @StanChart Men's Player of the Month in March ?? #Ad

A situação de Alexander-Arnold é similar à do zagueiro Virgil Van Dijk e do atacante Mohamed Salah. Os três desempenharam papéis fundamentais no sucesso recente do Liverpool, mas todos têm contrato até junho de 2025 e ainda não acertaram sua renovação.

Ainda de acordo com o The Athletic, o clube inglês já ofereceu novos contratos a Van Dijk e Salah.

Revelado pelas categorias de base do Liverpool, Alexander-Arnold já disputou 337 jogos, marcou 22 gols e deu 85 assistências. Nesta temporada, foram 39 partidas, três bolas na rede e sete passes para gol.