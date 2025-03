Joia da base, Bidon vê concorrentes em alta e perde espaço no time titular do Corinthians

Desde as más atuações recentes, Bidon não foi mais titular do Corinthians. A decisão de colocá-lo no banco também passa pelas estratégias de Ramón Díaz, que tem optado por uma trinca de meio-campo mais combativa, formada por Raniele, Martínez e Carrillo. O trio, inclusive, vive grande momento.

Nos últimos três jogos do Timão, o meio-campista de 20 anos foi tendo cada vez menos espaço. Contra o Santos, acumulou 19 minutos. Já contra o Barcelona-EQU, somou apenas pouco mais de seis minutos, enquanto no clássico diante do Palmeiras, na ida da decisão do Paulista, disputou somente os acréscimos.

Agora, Bidon busca voltar a impressionar Ramón para, quem sabe, retomar seu espaço no 11 inicial. Entretanto, o garoto esbarra no grande momento dos três titulares no meio-campo.

Com Bidon à disposição, o Corinthians retorna aos gramados para encarar o Palmeiras no jogo de volta da grande final do Paulistão. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão venceu o duelo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e tem a vantagem do empate.