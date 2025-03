Jhon Arias marca, mas Colômbia cede empate ao Paraguai pelas Eliminatórias

Os gols

Aos 38 segundos de jogo, a Colômbia inaugurou o marcador. Jhon Arias encontrou Luis Díaz dentro da grande área. O atacante que veste a 7 limpou a marcação e acertou um belo chute para colocar a bola na rede.

O segundo gol da Colômbia saiu aos 12 minutos. Em contra-ataque rápido, Luis Díaz passou para Jhon Arias, que estava dentro da área. O atleta do Fluminense, de perna esquerda, finalizou no canto direito de Gatito Fernández.

A reação paraguaia começou nos acréscimos ainda da primeira, aos 49 minutos. Diego Gómez cruzou a bola para a área e Junior Alonso apareceu, livre de marcação na segunda trave, para cabecear para o fundo das redes.

O empate do Paraguai veio aos 16 minutos do segundo tempo. Após receber passe de Almirón, Julio Enciso limpou a marcação e mandou um foguete do ângulo esquerdo Camilo Vargas.

Confira os outros resultados desta terça pelas Eliminatórias:

Venezuela (7º) 1 x 0 Chile (9º)