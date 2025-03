Irã empata com Uzbequistão e garante vaga na Copa do Mundo

O jogo

O Irã dominou os primeiros minutos do primeiro tempo. No entanto, foi o Uzbequistão que abriu o placar da partida, aos 16 minutos, com Erkinov aproveitando a desatenção da defesa. Em desvantagem, os iranianos demoraram para voltar a criar novas chances de gol, enquanto o adversário se defendia e esperava por uma oportunidade de contra-ataque.

No segundo tempo, logo aos sete minutos, o Irã roubou a bola no ataque e igualou o jogo com Taremi. Mas a comemoração durou pouco, já que o Uzbequistão marcou o segundo gol aos oito minutos, com Fayzullaev finalizando para o gol, após uma cobrança de falta.

A pressão do Irã no final da segunda etapa rendeu: aos 38 minutos, em uma cobrança de escanteio, Taremi aproveitou o rebote da defesa para empatar a partida. Assim, os iranianos garantiram a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026.