Igor Vinicius ou Cédric? Quem deve ser o titular na lateral direita do São Paulo contra o Sport? Vote!

Quem entrou no lugar do camisa 2 foi justamente Cédric. Contratado nesta temporada, o português já entrou em campo sete vezes no ano, sendo quatro como titular, e jogou todos os últimos jogos do Tricolor. O experiente lateral de 33 anos tem contrato com o clube são-paulino até o final de abril.

No jogo-treino contra o São Bernardo, realizado no último sábado, o técnico Luis Zubeldía escalou Igor Vinicius na equipe que jogou o primeiro tempo, que contou com vários titulares. Cédric, por sua vez, entrou na segunda etapa do trabalho.