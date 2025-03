Hugo Souza pode alcançar 50 jogos pelo Corinthians e busca coroar marca com título do Paulistão

Hugo Souza foi contratado pelo Timão por empréstimo junto ao Flamengo em julho do ano passado. O arqueiro estava no Chaves, disputando o Campeonato Português. Ele chegou ao clube alvinegro com a difícil missão de substituir Cássio, histórico goleiro corintiano, e Carlos Miguel, que vivia grande fase e rumou ao futebol europeu.

Inicialmente, o arqueiro chegou sob desconfiança inicial da torcida, que relembrou falhas de Hugo Souza em sua passagem pelo Flamengo. Contudo, o camisa 1 rapidamente mostrou a que veio e recebeu todo o carinho da Fiel Torcida, que o abraçou e não soltou mais.

Hugo estreou com a camisa do Corinthians no dia 16 de julho de 2024, na vitória corintiana de 2 a 1 sobre o Criciúma, na Neo Química Arena. Na ocasião, realizou três defesas, sendo duas dentro da área, e ajudou o Timão a conquistar o bom resultado.

A 'idolatria' pelo camisa 1, porém, teve início nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no confronto diante do Red Bull Bragantino. Após empate em 3 a 3 no agregado, a decisão da vaga encaminhou-se para os pênaltis. Hugo Souza foi o herói da noite: pegou três cobranças seguidas e levou a equipe às quartas de final.

De lá para cá, Hugo Souza foi se consolidando cada vez mais como um dos principais jogadores do Corinthians de Ramón Díaz. O goleiro, inclusive, foi peça fundamental na arrancada alvinegra no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando a equipe saiu do rebaixamento à classificação para a fase preliminar da Libertadores.

Hugo se destaca em vários quesitos, mas chama a atenção em pênaltis defendidos pelo Timão. O camisa 1 já parou seis cobranças: três contra o Red Bull Bragantino (Sul-Americana), uma contra o Grêmio (Copa do Brasil), uma contra o Novorizontino e uma contra o Palmeiras (ambas pelo Paulistão). Ao todo, foram seis defesas em 18 cobranças enfrentadas, o que totaliza um aproveitamento de 33,3%.