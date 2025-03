Haaland marca, Noruega goleia Israel e mantém 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias

Nesta terça-feira, pela segunda rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a Noruega duelou com Israel no Nagyerdei Stadion, na Hungria, e goleou 4 a 2. Os gols do triunfo foram marcados por David Møller Wolfe, Alexander Sørloth, Kristoffer Ajer e Erling Haaland, enquanto Mohammad Abu Fani e Dor Turgeman diminuíram o prejuízo.

Com o resultado positivo, a seleção norueguesa seguiu com 100% de aproveitamento e alcançou seis pontos, na liderança do Grupo F. Israel, por sua vez, continuou com os mesmos três, mas caiu para a terceira posição por conta da vitória da Estônia.

A Noruega retorna aos gramados no dia 6 de junho, diante da Itália, no Ullevaal Stadion. A partida, válida pela terceira rodada das Eliminatórias, acontece às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, horário e rodada, Israel encara a Estônia, na A. Le Coq Arena.