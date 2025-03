Guilherme é o jogador com mais gols em uma edição de Paulista pelo Santos desde 2015

Além disso, Guilherme também é o líder no quesito participações em gols, com 12 ações em tentos do Santos na competição. O atacante já havia provado seu valor no Santos durante a Série B do ano passado, terminada com o Peixe sendo o campeão, quando marcou dez gols e distribuiu oito assistências no torneio.

Agora, o Santos, de Guilherme, retorna aos gramados no domingo (30) para a estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe visita o Vasco da Gama, no Estádio São Januário, a partir das 18h30 (de Brasília).

Confira os artilheiros do Santos no Paulistão desde 2015: