Gómez, Paulinho e mais: confira a situação dos lesionados do Palmeiras antes de final do Paulista

Quem também avançou na recuperação, mas ainda é dúvida é o zagueiro Gustavo Gómez. O paraguaio lesionou-se pouco antes do primeiro jogo da final. Ele sofreu uma entorse e teve detectada uma lesão no ligamento colateral do joelho direito. No treino de segunda-feira, fez trabalho técnico no gramado e com bola, sob supervisão dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

O Departamento Médico do Verdão também segue tratando outros três atletas. Marcos Rocha sofreu uma lesão na coxa esquerda no Derby do jogo de ida e foi substituído ainda no primeiro tempo. O lateral será reavaliado nos próximos dias para saber sobre suas condições de jogo.

Paulinho, que ainda não estreou com a camisa do Verdão, está em reta final de recuperação de cirurgia na perna direita. O atacante, que chegou como reforço para esta temporada, participou do trabalho técnico junto com Gómez. A presença do camisa 10 entre os relacionados para o duelo contra o Timão é improvável. Por fim, uma baixa certa é a de Bruno Rodrigues, que ainda se recupera de cirurgia no joelho esquerdo desde maio de 2024.