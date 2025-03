Flamengo anuncia técnico português para comandar a equipe sub-20

Na noite desta terça-feira, o Flamengo anunciou o português Nuno Campos, de 49 anos, como novo técnico do time sub-20. Seu trabalho mais recente foi no Toluca, do México, atuando como auxiliar técnico de Renato Paiva, atual comandante do Botafogo.

Além do Toluca, Nuno Campos foi auxiliar técnico no Porto, na Roma e no Shakhtar Donetsk. No futebol ucraniano, trabalhou com José Boto, atual diretor de futebol do Flamengo.

Nuno Campos também teve experiências no futebol profissional. O português treinou o Tondela e o Santa Clara entre 2021 e 2022, porém voltou a ser auxiliar técnico no Toluca, em 2023.