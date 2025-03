Filipe Luis é considerado destaque da edição 2025 da Libertadores

O início de trabalho avassalador pelo Flamengo já coloca Filipe Luis como um técnico de alto patamar na América do Sul. Tanto que o ex-lateral esquerdo apareceu como um nome em evidência para a disputa da Copa Libertadores da América.

Nas redes sociais, o perfil oficial do torneio fez nesta terça-feira um post especial para o comandante. "Glória eterna é com ele! Filipe Luis, agora no banco do Flamengo, por mais um sonho na Conmebol Libertadores", descreveu a publicação.