Ex-Palmeiras é eleito um dos brasileiros mais valiosos do Campeonato Inglês

Além do defensor ex-alviverde, a seleção também contou com oito jogadores presentes na última convocação de Dorival Júnior para a Seleção Brasileira. Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Matheus Cunha, Murillo, Savinho, João Pedro, Joelinton e Ederson integram o time. Gabriel Martinelli e João Gomes fecham a equipe.

Vitor Reis chegou ao Manchester City em janeiro deste ano. Para contar com o zagueiro, o clube inglês pagou 37 milhões de euros fixos (cerca de R$ 232 milhões) ao Palmeiras. A venda se tornou a mais cara de um zagueiro brasileiro na história.

Ele chamou a atenção do time inglês após se destacar pelo Verdão no ano passado. Em 2024, Vitor disputou 22 partidas, com dois gols marcados, e foi eleito o melhor zagueiro do ano pelo Troféu Mesa Redonda.

"O reconhecimento dentro dos gramados nos ajuda bastante a solidificarmos sua imagem fora, como uma das maiores revelações do futebol mundial. Ele está no caminho certo e acredito que a tendência é uma valorização cada vez maior", aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, agência que tem exclusividade na gestão de imagem e de patrocínios do atleta.

Pelo City, até o momento, o defensor atuou em apenas dois jogos, contra o Leyton Orient e Plymouth, ambos pela Copa da Inglaterra. O brasileiro deve estar à disposição de Guardiola para o próximo jogo, diante do Bournemouth, pelas quartas de final do mesmo torneio. O duelo acontece no domingo, às 12h30 (de Brasília).