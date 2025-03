Em nota, Fluminense informa que não recebeu propostas para se transformar em SAF

Até o momento, não houve qualquer manifestação oficial de interesse. Portanto, especulações... pic.twitter.com/U0K6PnuF7w

A atual gestão do Fluminense informou que uma possível oferta será discutida entre os Conselhos Deliberativo e Fiscal e precisa ser aprovada pela Assembleia Geral do clube. Mário Bittencourt, presidente do Tricolor, não opinou acerca das recentes discussões sobre o assunto.

Apesar de não haver propostas oficiais, a diretoria do Fluminense marcou uma reunião no Conselho Deliberativo para o dia 14 de abril a fim de debater a possibilidade de virar SAF e apresentar um panorama atualizado do processo. O clube diz que o tema é discutido nas Laranjeiras desde 2023, quando firmou uma parceria com a BTG Pactual.

Enquanto o futuro do Fluminense continua indefinido, o Tricolor se prepara para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe carioca estreia neste sábado, às 18h30 (de Brasília), quando enfrenta o Fortaleza, no Castelão.

Veja abaixo, na íntegra, a nota publicada pelo Fluminense: