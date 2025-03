Dorival confirma Brasil com seis mudanças para jogo contra a Argentina; veja escalações

O time de Dorival Júnior, portanto, assumiu a terceira posição da tabela das Eliminatórias, com 21 pontos. Já a Argentina, líder do torneio com 28, vem de triunfo contra o Uruguai, em Montevidéu, por 1 a 0. A atual campeã mundial já está matematicamente classificada para a Copa do Mundo de 2026.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O dono do apito é o colombiano Andres Rojas, que será auxiliado pelos compatriotas Alexander Guzman e Richard Ortíz. Carlos Betancur (COL), ficará à cargo do VAR.