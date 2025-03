Dono de empresa cotada para biometria facial da Arena agencia atleta da base do Corinthians

Uma das empresas que apresentou proposta e avançou nas negociações com o Corinthians para assumir o lugar da OneFan foi a 2GoBank.

As tratativas só esfriaram após o Estadão revelar, em matéria publicada no dia 18 de novembro, que a 2GoBank está sob investigação das autoridades públicas por suposto envolvimento de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Pouco depois, Cyllas Elia, dono da 2GoBank, foi preso pela Polícia Federal. Ele foi acusado de corrupção por Vinicius Gritzbach, executado a tiros no aeroporto de Guraulhos, SP.

Enquanto negociava com a 2GoBank, o Corinthians também se aproximou de representantes da Ticket Hub, cujo dono é, justamente, Bruno Balsimelli. O empresário tem sociedade na Luarenas (Latin United Arenas) e comandou, por muitos anos, a BWA, empresa que teve nome alterado para United Arenas e está inoperante.

O sistema de compliance do Corinthians, inicialmente, apontou "red flags" e listou argumentos para sustentar a indicação de que o clube não deveria prosseguir para a contratação das empresas 2GoBank e Ticket Hub. A sugestão do compliance, porém, foi ignorada em um primeiro momento e as negociações continuaram por determinação da cúpula alvinegra.

No caso da Ticket Hub, companhia de Balsimelli, os receios do Corinthians foram superados após a empresa apresentar certidões emitidas por órgãos públicos. O compliance, então, alertou para o envolvimento do empresário em processos milionários que ainda não transitaram em julgado, mas essa questão também foi superada após nova avaliação do departamento junto ao jurídico do clube.

Segundo o relatório feito pelo clube em agosto do ano passado, ao qual a Gazeta Esportiva teve acesso, a pontuação de compliance da Ticket Hub foi de 98,25. Tal nota não é um bom indicativo, uma vez que, quanto mais próxima de 100, pior a companhia é em termos de confiança. Muito disso passa, justamente, por Balsimelli, que está envolvido em 23 processos judiciais.