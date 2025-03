Destaque, Neymar lidera Santos em média de dribles por jogo desde retorno

Neymar jogou apenas sete jogos, mas já vem se destacando entre os demais jogadores do Santos. O camisa 10 é o atleta do elenco santista com maior dribles certos por jogo desde o seu retorno.

Muito conhecido pela sua habilidade com a bola nos pés, Neymar não se escondeu quando acionado em campo e partiu para cima dos adversários. Segundo o Sofascore, o ídolo santista, média, completa 2,1 dribles por jogo - acertando 36% das tentativas. Fecham o top3 do Peixe: Guilherme (1,9) e Soteldo (1,5). Estêvão, com 3,5 (45% de acerto) é o líder da estatística entre todos os jogadores do Paulista.

Além dos dribles, o camisa 10 contribuiu muito ofensivamente. Em sete jogos, Neymar participou de seis gols do Santos até o momento, com três tentos e três assistências. Neste quesito, o astro está atrás de Guilherme, com 12, e empatado com Tiquinho Soares.