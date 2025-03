De olho na estreia no Brasileiro, São Paulo se apega a bom retrospecto em casa contra o Sport

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, no Morumbis, contra o Sport. Para iniciar o torneio com o pé direito, o Tricolor se apega a um ótimo retrospecto contra o adversário em casa.

A equipe paulista possui apenas uma derrota para o Leão da Ilha no Morumbis em toda a história do confronto. Ao todo, o São Paulo mandou 23 jogos contra o Sport. Além do revés, o Tricolor conquistou 20 vitórias e saiu com o empate em apenas duas ocasiões.

E a única derrota aconteceu no último encontro entre os clubes. Em junho de 2023, o São Paulo, na época comandado por Dorival Júnior, recebeu o Sport para o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão venceu a partida por 3 a 1 e levou a decisão para os pênaltis, vencida pelo Tricolor.