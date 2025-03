De Minaur elogia João Fonseca: "Talentoso, perigoso e explosivo"

Número 11 do mundo, Alex de Minaur levou a melhor sobre o brasileiro João Fonseca em um duelo bastante disputado nesta segunda-feira pelo Masters 1000 de Miami. Depois da vitória em três sets, o australiano exaltou o brasileiro e o classificou como um jovem com potencial para alcançar uma posição de destaque no circuito da ATP.

"Foi uma batalha e tanto. Eu sabia o que esperar. Ele não é apenas um jogador incrivelmente talentoso, perigoso e explosivo, mas também está jogando com muita confiança no momento e a torcida o apoia", disse De Minaur.