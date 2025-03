Corinthians omite informações à polícia sobre ingressos e admite repasses

Na prática, no entanto, desde o ano passado, não houve mais a abertura para torcedores comprarem as entradas que sobram, normalmente as mais caras, pelo "Ingresso Corinthians". No próprio Programa Fiel Torcedor, a possibilidade sequer chega àqueles que acumularam até 20 pontos.

Estes ingressos, apurou a Gazeta Esportiva com posse de planilhas, estão sendo direcionados pela gestão do clube a uma comercialização interna, sem critério divulgado. De novo no exemplo do jogo contra o Santos, em 12 de fevereiro, na Neo Química Arena, 682 ingressos saíram para "sócios do clube" e 162 ingressos para a categoria "PCD com acompanhante", todos por meio da plataforma "Ingressos Corinthians", com liberações de links de pagamentos enviados diretamente por um funcionário do Corinthians.

CATEGORIAS ESPECIAIS

As categorias especiais do Programa Fiel Torcedor, como idosos, crianças até 11 anos, PCD (Pessoas com Deficiência) e TEA (Transtorno do Espectro Autista) têm, segundo o clube, uma carga de 1.200 ingressos, por jogo, reservada a elas. Para a final contra o Palmeiras, na próxima quinta, a dificuldade na compra dos ingressos destas categorias especiais foi amplamente alarmada nas redes sociais.

CORTESIAS FIXAS

O Corinthians também afirmou que uma carga de 2 mil ingressos, por jogo, é reservada para patrocinadores e membros do Poder Público, de Federações e Confederações.