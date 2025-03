Corinthians foca em trabalho técnico-tático e faz penúltimo treino visando a final do Paulistão

Memphis também foi desfalque durante os trabalhos desta terça. O holandês, que encerrou seus compromissos com a Holanda no último domingo, ainda não chegou a São Paulo e também não fez parte do treino. A tendência é que o atacante comece a treinar com o grupo nesta quarta-feira.

A expectativa é que o Corinthians possa contar com força máxima no clássico. Ramón pode ter o reforço do meia Igor Coronado, que está em transição física após sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita. Já Yuri Alberto e Garro, que sofreram com desconfortos no ombro e no joelho, respectivamente, tem treinado normalmente.

O grupo alvinegro ainda tem mais um dia de preparação para ajustar os últimos detalhes. O Corinthians recebe o Palmeiras nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Timão saiu vitorioso no jogo de ida por 1 a 0, no Allianz Parque, e chega em vantagem no placar. Desse modo, o Alvinegro paulista só precisa segurar o empate para encerrar um jejum de seis anos sem conquistar um título e, ainda, impedir o tetracampeonato do rival.