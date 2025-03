Corinthians feminino anuncia saída da zagueira colombiana Dani Arias

Na atual temporada, porém, Arias esteve afastada dos jogos do Corinthians feminino pela negociação da transferência. A colombiana, assim, não entrou em campo pelas Brabas em 2025.

Com a camisa do Timão, Dani Arias disputou 25 jogos, com 20 vitórias, dois empates e somente três derrotas. Ela deixa o clube alvinegro tendo conquistado dois títulos: a Libertadores feminina e o Campeonato Brasileiro feminino.

Com a saída de Dani Arias, o Corinthians feminino fica, agora, com seis zagueiras no elenco. São elas: Mariza, Letícia Teles, Thaís Regina, Thais Ferreira, Erika e Duda Mineira.