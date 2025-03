Coreia do Sul só empata e perde chance de garantir vaga antecipada na Copa

A Coreia do Sul recebeu a Jordânia, nesta terça-feira (25), pela oitava rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. No Suwon World Cup Stadium, a partida terminou empatada em 1 a 1. Jae-sung Lee marcou para o time da casa. Enquanto Mahmoud Al-Mardi deixou tudo igual.

Com o resultado, a Coreia do Sul segue na liderança do grupo B, com 16 pontos conquistados. A equipe segue invicta na terceira fase da competição, mas perdeu a chance de carimbar sua vaga antecipadamente na Copa do Mundo, já nesta terça-feira. Por outro lado, a Jordânia é a vice-líder da chave, com 13 pontos, mas ainda pode ser ultrapassada pelo Iraque, que entra em campo ainda nesta terça-feira.

As duas seleções voltam a campo somente no dia 5 de junho, pela nona rodada da terceira fase das Eliminatórias Asiáticas. A Coreia do Sul visita o Iraque, enquanto a Jordânia encara o Omã. O local e o horário dos jogos ainda não foram definidos.